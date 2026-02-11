11.02.2026 06:31:28

Kobayashi Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kobayashi Pharmaceutical äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 42,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 63,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 51,14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 49,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 135,42 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Kobayashi Pharmaceutical im vergangenen Geschäftsjahr 165,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kobayashi Pharmaceutical 165,60 Milliarden JPY umsetzen können.

