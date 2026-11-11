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11.11.2026 06:31:29
Kobayashi Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kobayashi Pharmaceutical hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 88,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 48,99 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,02 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 42,74 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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