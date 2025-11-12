Kobayashi Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kobayashi Pharmaceutical hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kobayashi Pharmaceutical ein EPS von 52,58 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kobayashi Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at