Kobayashi Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kobayashi Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 61,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,50 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 47,60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 62,47 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 47,88 Milliarden JPY geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 252,36 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 245,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,15 Prozent auf 155,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 150,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 252,78 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 156,91 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at