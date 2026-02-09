Kobayashi Yoko: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kobayashi Yoko stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kobayashi Yoko 8,72 JPY je Aktie verdient.

Kobayashi Yoko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at