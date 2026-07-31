Kobayashi Yoko präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kobayashi Yoko lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 7,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Kobayashi Yoko einen Gewinn von 5,19 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,62 Prozent auf 1,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kobayashi Yoko 1,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at