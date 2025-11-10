Kobayashi Yoko: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kobayashi Yoko hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,79 JPY, nach 4,00 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,26 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kobayashi Yoko einen Umsatz von 1,21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at