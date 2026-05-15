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15.05.2026 06:31:29
Kobayashi Yoko: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kobayashi Yoko hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,11 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 22,75 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 19,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 5,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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