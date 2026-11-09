Kobayashi Yoko: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kobayashi Yoko hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kobayashi Yoko ein Ergebnis je Aktie von 1,79 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,15 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,26 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at