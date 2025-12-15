15.12.2025 06:31:29

KOBE BUSSAN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOBE BUSSAN hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 25,61 JPY gegenüber 29,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOBE BUSSAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 140,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 130,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 143,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 97,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 551,70 Milliarden JPY, während im Vorjahr 507,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

