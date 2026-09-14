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14.09.2026 06:31:29
KOBE BUSSAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KOBE BUSSAN hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53,89 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent auf 146,76 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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