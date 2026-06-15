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15.06.2026 06:31:29
KOBE BUSSAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KOBE BUSSAN präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte KOBE BUSSAN einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOBE BUSSAN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 917,2 Millionen USD im Vergleich zu 942,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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