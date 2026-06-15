KOBE BUSSAN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KOBE BUSSAN gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 47,75 JPY. Im letzten Jahr hatte KOBE BUSSAN einen Gewinn von 16,62 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 144,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 139,88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at