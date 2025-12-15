|
KOBE BUSSAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KOBE BUSSAN hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 940,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 891,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,480 USD, nach 0,320 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 3,70 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte KOBE BUSSAN 3,38 Milliarden USD umgesetzt.
