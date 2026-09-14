KOBE BUSSAN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KOBE BUSSAN hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte KOBE BUSSAN einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

KOBE BUSSAN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 914,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 957,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at