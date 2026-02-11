Kobe Diesel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kobe Diesel hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 156,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 126,46 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 8,16 Milliarden JPY, gegenüber 9,34 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at