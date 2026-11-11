Kobe Diesel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kobe Diesel hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 188,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kobe Diesel ein EPS von 144,35 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at