Kobe Electric Railway: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kobe Electric Railway präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 62,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobe Electric Railway noch ein Gewinn pro Aktie von 55,70 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,92 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at