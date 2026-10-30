Kobe Electric Railway hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kobe Electric Railway präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,10 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kobe Electric Railway ein EPS von 38,36 JPY je Aktie vermeldet.

Kobe Electric Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at