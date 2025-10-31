Kobe Electric Railway veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kobe Electric Railway hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,59 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at