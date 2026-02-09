Kobe Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kobe Steel präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Kobe Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 54,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 117,23 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Kobe Steel im vergangenen Quartal 596,63 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kobe Steel 635,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at