Kobe Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kobe Steel hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 76,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 61,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 681,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 612,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at