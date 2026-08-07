Kobe Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kobe Steel hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 98,03 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 569,06 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 578,35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at