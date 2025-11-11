Kobe Steel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kobe Steel veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 61,46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobe Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 82,45 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kobe Steel im vergangenen Quartal 612,39 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kobe Steel 657,82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at