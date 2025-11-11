|
11.11.2025 06:31:28
Kobe Steel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kobe Steel veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 61,46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobe Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 82,45 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kobe Steel im vergangenen Quartal 612,39 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kobe Steel 657,82 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.