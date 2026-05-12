Kobe Steel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kobe Steel präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,06 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 658,51 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 670,98 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 237,80 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Kobe Steel 304,64 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kobe Steel mit einem Umsatz von insgesamt 2 436,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 555,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -4,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at