12.05.2026 06:31:29

Kobe Steel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kobe Steel präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,06 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 658,51 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 670,98 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 237,80 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Kobe Steel 304,64 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kobe Steel mit einem Umsatz von insgesamt 2 436,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 555,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -4,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen