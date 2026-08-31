Kobo Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kobo Resources präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Kobo Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at