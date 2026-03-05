Kobo Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kobo Resources hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Kobo Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at