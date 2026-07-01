Kobrea Exploration stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kobrea Exploration hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobrea Exploration ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at