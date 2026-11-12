Koc B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Koc B hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Koc B 0,370 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,52 Milliarden USD – ein Plus von 39,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koc B 16,89 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at