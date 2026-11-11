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11.11.2026 06:31:29
Koc präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Koc hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 14,22 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Koc noch ein Gewinn pro Aktie von 3,02 TRY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1 125,12 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,86 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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