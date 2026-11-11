Kochav Defense Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kochav Defense Acquisition A lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.at