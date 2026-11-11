Kochav Defense Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kochav Defense Acquisition A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Kochav Defense Acquisition A hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Redaktion finanzen.at