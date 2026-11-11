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11.11.2026 06:31:29
Kochav Defense Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kochav Defense Acquisition A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Kochav Defense Acquisition A hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Redaktion finanzen.at
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