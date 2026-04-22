Kocher: Ergebnis der EZB-Ratssitzung noch offen

DOW JONES--Das Ergebnis der nächsten Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Martin Kocher noch offen. Es sei noch zu früh, um zu sagen, welche Entscheidung die EZB bei ihrer nächsten Zinssitzung treffen werde, sagte er am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Man werde die Daten bis zur Sitzung nächste Woche und möglicherweise auch noch während des Treffens genau beobachten und darüber diskutieren, sagte er auf einer Pressekonferenz. Der Fokus liege dabei vor allem auf den Folgeeffekten der Inflation und einer Analyse der Inflationsgefahr, die über den Energiesektor hinausgehen könnte.

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April 22, 2026 08:24 ET (12:24 GMT)