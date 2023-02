Kocher und Kraus-Winkler zu Gesprächen in Israel

Wirtschaftsminister Martin Kocher und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (beide ÖVP) sind am heutigen Dienstag zu einer Dienstreise nach Israel aufgebrochen. Dabei sollen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen vertieft sowie Österreich als Tourismusland beworben werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in einer Aussendung mit. Am Programm steht unter anderem ein Treffen mit dem israelischen Wirtschaftsminister Nir Barkat.

Zudem sollen Gespräche mit dem israelischen Tourismusminister Haim Katz und dem Minister für Technologie, Innovation und Wissenschaft, Ofir Akunis, geführt werden. "Israel ist ein wichtiger Partner für die österreichische Wirtschaft mit großem Potential für österreichische Betriebe. In vielen Bereichen gibt es eine große Nachfrage nach österreichischen Produkten und Dienstleistungen. Daher wollen wir unsere Zusammenarbeit mit Israel auch weiter ausbauen", wurde Kocher zitiert.

Der bilaterale Außenhandel mit Israel hat sich zuletzt intensiviert. So stiegen die österreichischen Exporte nach Israel bis Oktober 2022 zum Vorjahr um 23,1 Prozent auf 446,1 Mio. Euro, die Importe erhöhten sich um 6,8 Prozent auf 235,5 Mio. Euro.

tpo/kan