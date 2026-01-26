|
Kocher: Unsicherheit noch kein Grund für EZB-Zinssenkungen - Zeitung
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Martin Kocher ihre Geldpolitik nicht alleine deshalb weiter lockern, weil die Unsicherheit sehr hoch ist. "Auf manche Risiken kann man vorab reagieren, auf viele nicht, weil man sich sonst zu früh festlegt und auch die Kommunikation schwierig wird", sagte er dem Platow Brief. Würden alle Risiken eher zu einer niedrigeren Inflation führen, wenn sie einträten, sei das ein anderes Bild für die Geldpolitik, als wenn es Risiken nach oben und nach unten gebe, fügte er hinzu. Nach seiner Aussage gibt es im EZB-Rat "intensive Diskussionen" über weitere Zinssenkungen.
Kocher, der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) ist, sieht eine seit Juli leicht ins Positive verschobene Risikolage: "Wir haben etwas stärkere Wachstumserwartungen für die Euro-Zone, die dramatischen Vorhersagen bei der Handelspolitik sind so nicht eingetreten und die Märkte sind stabil geblieben", sagte er und fügte hinzu: "Jetzt haben wir wieder Neuentwicklungen, aber ich würde die Ausgangslage nicht innerhalb von einer Woche umdeuten."
