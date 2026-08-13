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13.08.2026 06:31:29
Kodama Chemical Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Kodama Chemical Industry hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,12 JPY, nach 1433,26 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 21,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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