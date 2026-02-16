Kodama Chemical Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kodama Chemical Industry lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,41 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,19 Milliarden JPY – ein Plus von 431,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kodama Chemical Industry 3,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at