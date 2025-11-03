Kodensha stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kodensha hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 72,50 JPY gegenüber 51,61 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Kodensha mit einem Umsatz von insgesamt 11,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at