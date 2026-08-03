Kodensha vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kodensha hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 36,88 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9,72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at