Kodensha: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kodensha lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 71,50 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 82,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,06 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at