Kodiak AI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kodiak AI hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kodiak AI ein EPS von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,420 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kodiak AI ein EPS von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at