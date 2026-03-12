|
12.03.2026 06:31:29
Kodiak AI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kodiak AI hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kodiak AI ein EPS von 0,100 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,420 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kodiak AI ein EPS von 0,420 USD in den Büchern gestanden.
