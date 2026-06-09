Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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10.06.2026 01:44:25
Kodiak CFO Sells $1 Million in Stock as Shares Surge 650%. What Investors Should Know
John A. Borgeson, the Chief Financial Officer at Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD), reported the sale of 30,000 shares through option exercise and immediate disposition on June 4, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($34.10); post-transaction value based on June 4, 2026 market close (price not specified in SEC data).* 1-year performance calculated using June 4th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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