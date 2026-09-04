Kodiak Gas Services Aktie
WKN DE: A3ECGY / ISIN: US50012A1088
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04.09.2026 15:30:01
Kodiak Gas Services CEO Robert McKee Sells 6,008 Shares
Robert Michael McKee, President & CEO of Kodiak Gas Services (NYSE:KGS), sold 6,008 shares of common stock on Aug. 19, 2026, at $62.39 per share, according to a recent SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($62.39); post-transaction value based on Aug. 19, 2026, market close ($60.03).Kodiak Gas Services serves the United States' oil and gas sector by furnishing critical contract compression infrastructure to its clients. The company operates through its Compression Operations and Other Services segments to enable the extraction, collection, and transport of natural gas and oil.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Kodiak Gas Services Inc Registered Shs
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05.08.26
|Ausblick: Kodiak Gas Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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10.05.26
|Ausblick: Kodiak Gas Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kodiak Gas Services Inc Registered Shs
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