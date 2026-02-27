|
27.02.2026 06:31:29
Kodiak Gas Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kodiak Gas Services hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent auf 332,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,890 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Kodiak Gas Services im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
