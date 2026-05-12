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12.05.2026 06:31:29
Kodiak Gas Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kodiak Gas Services hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kodiak Gas Services 0,330 USD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 345,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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