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10.11.2026 06:31:29
Kodiak Gas Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kodiak Gas Services lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Kodiak Gas Services einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 322,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 401,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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