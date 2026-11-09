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09.11.2026 13:56:42

Kodiak Gas Services Turns To Profit In Q3, Revises FY26 Outlook; Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Monday, Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) announced its third-quarter financial results, reporting a return to profit, driven by its core business segments.

Net profit amounted to $71.5 million, or $0.70 per share, compared with a loss of $14.01 million, or $0.17 per share, in the prior year.

On an adjusted basis, profit stood at $71.5 million, or $0.70 a share, compared to $31.5 million, or $0.36 a share, in the previous year.

Adjusted EBITDA increased to $224.5 million from $174.7 million in the year-ago quarter.

Total revenues rose to $401.8 million from last year's $322.7 million.

The company revised its outlook for fiscal year 2026. It now expects adjusted EBITDA of $840 million to $860 million.

In pre-market hours, KGS was trading at $45.07, up 8.02 percent on the NYSE.

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