Kodiak Robotics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kodiak Robotics hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,110 USD erwirtschaftet worden.

