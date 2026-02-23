AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
23.02.2026 19:20:26
Kodiak Sciences Stock Up 480% as One Fund Discloses $53 Million Buy
On February 17, 2026, Baker Bros. Advisors LP disclosed a buy of 2,608,696 shares of Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD), an estimated $53.42 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Baker Bros. Advisors LP increased its position in Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD) by 2,608,696 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $53.42 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The value of the Kodiak Sciences holding at quarter-end rose by $273.57 million, a figure that includes both the additional shares and stock price movement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AS ONE CORP
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AS ONE CORP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 190,00
|-1,64%
|Kodiak Sciences Inc Registered Shs
|22,24
|4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.