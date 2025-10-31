KOEI CHEMICAL legte Quartalsergebnis vor

KOEI CHEMICAL hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

KOEI CHEMICAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,27 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,53 Prozent auf 4,02 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at